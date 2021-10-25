Украинцам в "красных" зонах повысят субсидии: что изменится

Социальные нормативы увеличили на 50%.

В Украине увеличенную субсидию будут начислять жителям "красных" зон карантина.

Об этом сообщили в Минсоцполитики, рассказали в Сніданку з 1+1.

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Отмечается, что для регионов, где установлен усиленный карантин, социальные нормативы увеличили на 50%. В этих пределах дается субсидия на холодную и горячую воду, водоотведение, электроэнергию и природный газ.

Стандартные социальные нормативы выглядят следующим образом:

холодная вода — 2 кубометра на человека (при наличии горячей воды) и 3,6 кубометра (при отсутствии горячей воды)

горячая вода — 1,6 кубометра на одного человека в месяц

водоотведения — 3,6 кубометра на одного человека в месяц

газ — при наличии плиты и горячей воды 3,3 кубометра на одного человека в месяц; при наличии плиты и без горячей воды 5,4 кубометра; при наличии газовой плиты и газовой колонки 10,5 кубометров;

электроэнергия — 70 кВт/ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 кВт/ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт/ч в месяц и так далее.

Все эти нормативы рассчитаны на одного человека в месяц. Они действуют с октября этого года. Впрочем, не являются постоянными — только пока регион будет в "красной" карантинной зоне. Органы соцзащиты не требуют от субсидиантив никаких дополнительных документов. Начисление будут осуществлены автоматически.

Как сообщалось, от 26 октября режим строгих карантинных ограничений введут в Ровенской и Николаевской областях — так решила государственная комиссия. Сейчас в "красной" зоне шесть регионов: к Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей добавилась Сумская.

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