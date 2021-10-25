Українцям в "червоних" зонах підвищать субсидії: що зміниться

Соціальні нормативи збільшили на 50%.

В Україні збільшену субсидію нараховуватимуть жителям "червоних" зон карантину.

Про це повідомили в Мінсоцполітики, розповіли у Сніданку з 1+1.

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Зазначається, що для регіонів, де встановлений посилений карантин, соціальні нормативи збільшили на 50%. У цих межах дається субсидія на холодну і гарячу воду, водовідведення, електроенергію та природний газ.

Стандартні соціальні нормативи виглядають наступним чином:

холодна вода - 2 кубометри на особу (при наявності гарячої води) і 3,6 кубометра (при відсутності гарячої води)

гаряча вода - 1,6 кубометра на одну людину на місяць

водовідведення - 3,6 кубометра на одну людину на місяць

газ - за наявності плити і гарячої води 3,3 кубометра на одну людину в місяць; за наявності плити і без гарячої води 5,4 кубометра; за наявності газової плити і газової колонки 10,5 кубометрів;

електроенергія - 70 кВт/год на місяць на сім'ю з однієї людини і додатково 30 кВт/год на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більше 190 кВт/год на місяць і так далі.

Усі ці нормативи розраховані на одну особу на місяць. Вони діють від жовтня цього року. Утім, не є постійними - лише допоки регіон буде в "червоній" карантинній зоні. Органи соцзахисту не вимагають від субсидіантів жодних додаткових документів. Нарахування будуть здійснені автоматично.

Як повідомлялося, від 26 жовтня режим суворих карантинних обмежень запровадять у Рівненській та Миколаївській областях - так вирішила державна комісія. Зараз у "червоній" зоні шість регіонів: до Херсонської, Одеської, Запорізької, Дніпропетровської і Донецької областей додалася Сумська.

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