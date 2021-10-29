Як оформити субсидію онлайн: покрокова інструкція

Замість ходити кабінетами, можна заповнити заяву онлайн.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні можна оформити онлайн, що досить зручно і безпечно в умовах карантинних обмежень і пандемії. Подати документи в електронному вигляді можна на офіційному сайті Мінсоцполітики та незабаром через "Дію".

ТСН.ua розповідає, як оформити субсидію через Мережу.

Як оформити субсидію через сайт Міністерства соціальної політики України

Так, аби подати документи в електронному вигляді для оформлення субсидії потрібно зайти на сайт Міністерства соціальної політики України за цим посиланням у розділ "Е-Сервіси".

У зазначеній рубриці обрати "Субсидії" , після чого користувач автоматично перейде на сайт https://subsidii.mlsp.gov.ua, на якому буде запропоновано на вибір три варіанти реєстрації для оформлення субсидії.

Обрати потрібно з трьох один варіант:

реєстрація через електронну пошту;

реєстрація через електронний цифровий підпис;

реєстрація через ідентифікацію BankID.

Якщо Ви обираєте варіант реєстрації з ідентифікацією електронним цифровим підписом чи BankID подати та підписати документи на попередній розгляд можна лише електронно (відвідувати особисто департамент соціальної політики не треба).

Якщо Ви не маєте електронного підпису та BankID, тоді реєструєтеся за адресою електронної пошти. У цій ситуації документи подаються в паперовій формі, їх треба роздрукувати, власноруч підписати і принести до відділу субсидій департаменту соціальної політики чи надіслати поштою.

Міністерство соціальної політики України

Після того, як Ви зареєструвалися, буде здійснено перехід до заповнення електронних форм:

заява про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі, де потрібно зазначити банк, через який будете отримувати субсидію;

декларація про доходи й витрати осіб, які хочуть отримати субсидію.

Зразок заповнення заяви про призначення та надання житлової субсидії

Зразок заповнення декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

Після заповнення всіх необхідних реквізитів необхідно перевірити та підтвердити правильність внесених даних і подати документ. Повідомлення з номером зареєстрованої заяви, який необхідно зберегти, надійде на електронну адресу.

Слід наголосити, що заяву для призначення житлової субсидії розглядатиме саме той орган соціального захисту населення, який Ви вказали під час заповнення електронної форми.

Оформлення субсидії через "Дію"

Аби не ходити кабінетами, оформити заяву на отримання субсидії також незабаром можна буде, заповнивши її онлайн у "Дії". Туди будуть підтягуватися дані із Єдиного соціального реєстру — електронної системи даних.

Пілотна версія цієї системи у тестовому режимі вже працює у кількох областях України. Повноцінний запуск відбудеться в листопаді після презентації нових послуг на Diia Summit.

Субсидія призначається від місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

Тобто, соцдопомога призначається до кінця опалювального сезону і автоматично перераховується на наступний термін без додаткових заяв.

Як перевірити призначення субсидій онлайн

Призначення субсидій українці можуть перевірити онлайн. Зробити це можна завдяки Єдиному державному реєстру отримувачів субсидій - https://subsidii.ioc.gov.ua.

У пошуку потрібно ввести область, населений пункт, вулицю і номер будинку чи квартири. Також українці можуть перевірити, чи призначена субсидія домогосподарству, а також термін, на який її призначено.

Крім того, доступна інформація про суму щомісячних нарахувань, а також, де міститься особова справа – назва органу соціального захисту населення.

Інформація у реєстрі оновлюється один раз на місяць – на початку поточного місяця за попередній місяць.

Загалом оформити субсидію українці можуть у будь-який зручний спосіб:

через уповноважених осіб територіальних громад та ЦНАПи;

через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчі органи міських рад;

через електронний сервіс на сайті Мінсоцполітики;

заповнені бланки можна надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення.

Торік 4,6 млн осіб отримали пільги та субсидії на оплату комунальних послуг та на придбання твердого палива і скрапленого газу. Тобто, фактично кожний десятий українець не в змозі самостійно оплатити комунальні послуги без допомоги держави.

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