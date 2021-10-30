Глава WADA сообщил, что ждет Украину после громкого скандала с допинг-пробами

Глава WADA сообщил, что ждет Украину после громкого скандала с допинг-пробами

Стране будут предложены корректирующие меры, чтобы избежать серьезных последствий.

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал о расследовании, по итогам которого Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) был обвинен в нарушении антидопинговых правил.

По его словам, международное агентство предложит Украине корректирующие меры. В случае их невыполнения стране будут угрожать серьезные последствия. Окончательное решение примет исполнительный комитет WADA.

"Отчет лежит на моем столе. Он показал серьезное нарушение правил (со стороны Национального антидопингового центра Украины), начиная с 2012 года. Возможно, если бы агентство соблюдало правила, ряд спортсменов из сборной Украины пропустил бы Олимпийские игры из-за отсутствия необходимого количества тестов.

WADA ждет рекомендации нашего комитета по соответствию, окончательное решение примет исполнительный комитет. Украине будут предложены корректирующие меры. В случае, если они не будут реализовываться, украинское агентство ждут серьезные последствия", - сказал Банька в интервью Матч ТВ.

В чем именно WADA обвиняет НАДЦ Украины

Согласно результатам расследования WADA, которое началось в 2019 году и длилось в течение двух лет, в течение 9 лет (начиная с 2012 года) Национальный антидопинговый центр Украины заранее сообщал спортсменам о том, что в ближайшее время к ним прибудут допинг-офицеры для взятия проб во внесоревновательный период.

В ходе операции "Геркулес" были найдены доказательства, что в 2021 году Национальный антидопинговый центр сознательно сообщил о шести пробах, взятых в соревновательный период, как о тестах, сданных во внесоревновательный период, нарушая различные статьи всемирного антидопингового кодекса.

В WADA объяснили, что это важно, поскольку некоторые вещества запрещены только в соревновательный период. Таким образом, положительный тест может быть по ошибке классифицирован как отрицательный, и в результате спортсмен может избежать наказания за нарушение антидопинговых правил.

Отчет WADA касательно НАДЦ Украины не является окончательным, расследование будет продолжаться. Представители операции "Геркулес" приняли все необходимые шаги и передали собранную информацию для изучения соответствующим инстанциям.

Относительно Национального антидопингового центра Украины был начат процесс соответствия, согласно положению международного стандарта, которое было подписано сторонами.

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