В оккупированной Херсонской области раздаются сильные взрывы — соцсети

Официальной информации пока нет.

Во временно оккупированной Херсонской области ночью, 9 ноября, прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщают херсонские телеграмм-каналы и мэр Олешек Евгений Рыщук.

Как отмечается, сильные взрывы слышали вблизи оккупированного города Олешки и Антоновского моста. По предварительным данным, там разбили колонны военной техники российских оккупантов, которые захватчики пытались вывести.

Мэр Олешек Евгений Рыщук сообщил, что в его регионе сейчас очень громко.

"На Олешковской земле сейчас очень громко! Ждем информацию", – написал Рыщук.

"Отвод" оккупационных войск с правого берега Херсона

Министр обороны государства-оккупанта Сергей Шойгу сообщил, что Россия якобы начинает отводить войска с правого берега оккупированной Херсонской области. Он заявил, что оккупационная армия больше не может поставлять эту группировку войск.

ОК "Юг" считают, что россияне могли устроить "постановку" с выводом войск, чтобы заманить украинских защитников в ловушку. Там подчеркнули, что об освобождении Херсона еще рано говорить.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне пока не начали массированно отводить войска из оккупированной части Херсонской области. Он также прокомментировал некоторые заявления, что между Украиной и РФ могут быть "договоренности" о безопасном выводе оккупационных войск с правого берега Херсонской области.

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