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Простий тест на ризик виникнення раку грудей пропонує пройти гінекологиня

Автор
Ганна Носова
Дата публікації
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1323
Час на прочитання
2 хв
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Простий тест на ризик виникнення раку грудей пропонує пройти гінекологиня

Тест на ризик виникнення раку грудей

Вчасне розпізнавання симптомів раку молочної залози має першочергове значення для його успішного лікування.

Щорічно в Україні реєструється понад 16 тис. нових випадків раку молочних залоз, щороку від цього виду онкології помирають понад 7,8 тис. жінок, з них понад 20% – у репродуктивному віці. Виявлення раку на ранніх стадіях дає шанс на лікування та продовження життя.

Жінкам потрібно звертатися до мамолога хоча б один раз на рік. Найбільш ефективним для виявлення раку є обстеження за допомогою УЗД та мамографії.

Потрібно звернутися до лікаря, якщо помітили будь-який із таких симптомів:

  • будь-яке ущільнення молочної залози,
  • зміна розміру, форми або зовнішнього вигляду грудей, поява асиметрії,
  • зміни шкіри над грудьми, наприклад, поява ямки,
  • зміна зовнішнього вигляду соска – заглиблення чи западання всередину,
  • виділення з будь-якого з сосків, може бути з кров'ю,
  • лущення, поява кірки навколо соска або на шкірі грудей, почервоніння, поява «апельсинової» шкірки або тріщина шкіри над грудьми;
  • ґулька або припухлість у пахвах.

Для оцінки ступеня ризику раку молочної залози гінекологиня Лілія Левенець пропонує пройти тест:

Тест, що оцінює ступінь ризику раку молочної залози

  1. Ваш вік: до 35 років – 0 балів, старше 35 років – 1 бал.
  2. Вік початку перших менструацій – до 12 років – 1 бал, після 12 років – 0 балів.
  3. Вік перших пологів: до 30 років – 0 балів, після 30 років (не було пологів) – 1 бал.
  4. Лактація: годували грудьми (понад 6 місяців) – 0 балів, не годували (годували менше ніж 6 місяців) – 1 бал.
  5. Чи маєте ви шкідливі звички – куріння, кальян, алкоголь, фастфуд, гостра та жирна їжа: так – 1 бал, ні – 0 балів.
  6. У ваших родичів були онкозахворювання: так – 1 бал, ні – 0 балів.
  7. Ви працюєте зі шкідливими факторами: так – 1 бал, ні – 0 балів.
  8. Ви любите засмагати або відвідувати солярій: так – 1 бал, ні – 0 балів.
  9. Ви регулярно (хоча б раз на місяць) проводите самообстеження молочних залоз: так – 0 балів, ні – 1 бал.
  10. Ви проходите щорічні онкопрофогляди (флюорографія, огляд гінеколога, УЗД органів малого таза, молочних залоз, щитоподібної залози): так – 0 балів, ні – 1 бал.

Підрахуйте бали. Якщо у вас понад 6 балів, ризик розвитку грудей високий. Якщо 4-6 балів — середній, до 4 балів — низький. Будь-який із результатів не скасовує щорічного огляду у мамолога.

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Дата публікації
Перегляди
1323
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