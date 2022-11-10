Байден прокоментував російську заяву про вихід з Херсону

Росіяни спочатку дочекались результатів виборів у США, а потім заявили про вихід з Херсону

Президент США Джо Байден заявив, у Кремля почались серйозні проблеми боєздатністю своєї армії, якщо було прийнято рішення вивести війська з правого берега Дніпра поблизу міста Херсон.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Байден під час спілкування з журналістами вказав на цікавий факт, що Росія спочатку діждалась результату виборів у США, а вже потім оголосила про свій вихід з міста Херсон.

«Це свідчить про те, що у них є реальні проблеми з російськими військовими», – сказав він.

Нагадаємо, раніше Джо Байден заявив, що він задоволений виборами у Конгрес США і запросив республіканців до співпраці, в тому числі у питанні допомоги Україні у її боротьбі з російською агресією.

Також ми раніше інформували, що колишній посол США в Україні Джон Гербст прогнозує, що підтримка України не зміниться після проміжних виборів в США, попри зростання кількості республіканців у Конгресі.

Байден вже не подобається, а республіканці можуть натворити неправильних змін - аналіз експертів

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.



