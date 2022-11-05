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З російського полону повернулося 19 прикордонників (відео)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1657
Час на прочитання
1 хв
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З російського полону повернулося 19 прикордонників (відео)

Українські військові кілька місяців перебували у полоні.

З російського полону повернулися 19 українських прикордонників. Після повернення вони пройдуть медобстеження та реабілітацію.

Про це 5 листопада повідомила пресслужба ДПСУ.

"Довгі місяці російського полону позаду. 19 прикордонників повернулися додому. Далі на них чекає медобстеження та реабілітація. Але головне, що вони живі та вдома", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, на початку листопада Україна та Росія провели черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 107 воїнів зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійців та "азовців". 

До слова, станом на 27 жовтня Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила 28 обмінів та звільнила з полону 978 осіб, серед який 99 - цивільних.  

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Дата публікації
Перегляди
1657
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