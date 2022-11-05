До Білорусі прибувають російські "мобіки", РФ доукомплектовує свої підрозділи - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін

На території Білорусі відбувається доукомплектування підрозділів збройних сил країни-агресорки Росії за рахунок відмобілізованих, що прибувають з території РФ.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних сил України 5 листопада.

Зазначається, що заходи з бойової підготовки та злагодження зазначених підрозділів триватимуть близько двох-трьох тижнів.

Тим часом у Генштабі наголошують, що на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. "Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки", - наголшують у зведенні.

Лукашенко і заяви про війну

Тим часом білоруський "президент" Олександр Лукашенко всіляко імітує, що його країні "війна не потрібна" - хоч і Білорусь стала плацдармом для розгортання російських військ та атак на Україну.

Щобільше - диктатор заявив, що "мріє про мир". Мовляв, вже не раз казав, що планів воювати не має. "Чому мене в цьому звинувачують?", - обурюється він.

Втім, Лукашенко від початку війни вперто вигороджує свого друга Путіна. Білоруський "лідер" заспокоює, мовляв очільник Кремля не буде застосовувати тактичну ядерну зброю, оскільки в нього є "найсучасніші види" іншого озброєння.

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