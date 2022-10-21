Лукашенко відповів, чи буде нападати на Україну: треба бути готовими до всього

Лукашенко заявив, що на сьогодні його війська "нікуди не збираються йти".

Самопроголошений президент Білорусі Олександ Лукашенко знову заявив, що він не хоче воювати і що його країні "війна не потрібна".

Про це він сказав під час брифінгу на полігоні "Обуз-Лісновський" у Брестській області 21 жовтня.

"Ми сьогодні нікуди не збираємося йти. На сьогоднішній день жодної війни. Нам вона не потрібна. Треба заспокоїтися. Кожен має робити свою справу, якщо ми хочемо, щоб не було війни. Вона нам не потрібна, але до всього маємо бути готові", - відповів білоруський диктатор на запитання журналістів.

Загроза наступу Білорусі на Україну

Мінськ від перших днів широкомасштабного вторгнення до України надає Росії допомогу у війні. Зокрема, територія республіки стала плацдармом для запуску по Україні ракет. У жовтні Лукашенко та Путін вирішили спільно розгорнути війська. В ніч проти 15 жовтня з РФ прибув ешелон військових для спільного регіонального угруповання військ.

20 жовтня начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу, що загроза наступу військ на Україну з боку Білорусі зростає, проте йдеться не про атаку на Київ. Цього разу окупаційні війська можуть піти на захід білорусько-українського кордону.

Українська армія звернулася до білорусів із закликом не виконувати злочинні накази Лукашенка. ЗСУ наголосили, що в разі відкритого вступу ЗС РБ у війну вони дадуть потужну відповідь на цей крок. ,Українські військові запевнили, що Україна ніколи не загрожувала і сьогодні не загрожує Білорусі.

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