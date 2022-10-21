В Україні - масштабна повітряна тривога: у Білорусі злетіли винищувачі (мапа)

Станом на 15:20 21 жовтня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Ракетна небезпека - майже на всій території України, крім Криму.

Про це свідчить мапа тривог.

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Спочатку тривога пролунала у східних та південних регіонах, та досить швидко поширилася на всю Україну.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн", яка відстежує військову активність на території Білорусі, повідомляє про злет винищувачів. О 15:08 з аеродрому "Мачулищі" злетів один білоруський винищувач, а о 15:15 у Солігорську було чутно проліт ще одного літака.

"15:27 Слонім. Помічені 2 винищувачі. Можливо, пов'язано із показовими польотами", - йдеться в повідомленні.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець закликав дотримуватися правил повітряної тривоги, за його інформацією, є висока ймовірність ударів із повітря.

Не нехтуйте власною безпекою - прямуйте до укриття!

Мапа повітряних тривог

Ракетний обстріл Запоріжжя

Зранку 21 жовтня Росія атакувала ракетами Запоріжжя. В ОВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали житловий будинок та об’єкти інфраструктури. За попередньою інформацією, жертв немає, але трьох людей поранено. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух зауважив, що в багатоповерхівці пошкоджено газову систему, сталося загоряння. Крім того, зруйновано стіну. Також російські окупанти поцілили в школу в одному з районів Запоріжжя. В навчальному закладі пошкоджено дах та вибито шибки.

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