Кевіна Спейсі визнали невинним у справі про сексуальні домагання

Відомий актор Кевін Спейсі виграв суд після гучного секс-скандалу з іншим актором, Ентоні Реппом.

У Нью-Йорку відбулося чергове засідання, на якому присяжні після годинного обговорювання дійшли висновку, що зірка "Краси по-американськи" непричетний до сексуального злочину. На думку суду, Репп не зміг довести, що його показання є правдою.

Як повідомили присутні, після завершення засідання Спейсі обійняв своїх адвокатів та без заяв покинув будівлю суду.

Кевін Спейсі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Ентоні Репп одним із перших звинуватив актора в сексуальних домаганнях. За його словами, 26-річний Спейсі почав домагатися 14-річного Реппа після однієї з акторських вечірок. Як розповів Ентоні, тоді п'яний Кевін підхопив його на руки, повалив на ліжко та почав приставати.

Восени 2020 року Репп подав позов до суду, де вимагав від Спейсі компенсації в розмірі 40 мільйонів доларів. Натомість актор спростовував усі звинувачення. Зірка навіть називав Реппа "сексуально непривабливим" та надто юним.

Ентоні Репп / Фото: Associated Press

Після скандальних заяв на Спейсі обрушився шквал критики - багато зіркових колег засуджували поведінку актора. Але і це був не кінець. Після Реппа до правоохоронних органів надійшло ще декілька заяв про неправомірну поведінку Спейсі. Серед обвинувачів був анонім, який заявив про домагання з боку актора у 17-річному віці, а також бармен і 18-річний син американської журналістки. Лондонський театр також отримав понад 20 заяв про неналежну поведінку актора.

Кевін Спейсі / Фото: Associated Press

Через секс-скандал Спейсі був вимушений поставити на паузу свою кар'єру. Більш того, Кевіну довелося виплатити 31 мільйон доларів компанії Netflix, адже після гучних новин про зірку компанії довелося поставити на паузу серіал "Картковий будинок" із його участю, що призвело до суттєвих збитків.

Але після виграшу над Реппом судові засідання для Спейсі не закінчуються. Влітку на актора чекає розгляд ще двох справ, у яких його також звинувачують у сексуальних домаганнях.

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