В Одесі мати залишила власну дитину посеред вулиці, а сама пішла у справах.

В Одесі горе-мати залишила немовля на каналізаційному люку напризволяще. Поліцейські розшукали жінку та передали слідчим.

Про випадок повідомили в патрульній поліції Одеської області.

"Патрульним надійшов виклик, що на каналізаційному люку, поблизу дороги на Ленінградському шосе, було знайдено немовля. Заявниця повідомила, що стала очевидицею, як жінка залишає дитя. Тож вона взяла немовля і занесла до оселі людей, які живуть поруч. На вулиці було дуже холодно, а дитина була лише в пелюшці. Жінка одразу викликала патрульних та надала їм прикмети матері", - йдеться у повідомленні.

На місце події патрульні викликали швидку та працівників ювенальної превенції.

"Дитинку ушпиталили. Інспектори розшукали матір немовляти. Вона не заперечувала, що залишила доньку на кришці люка та пішла у своїх справах", - додали у поліції.

Наразі вирішується питання про позбавлення жінки батьківських прав. Справою займаються працівники ювенальної превенції та слідчі, які нададуть правову кваліфікацію діям жінки.

Раніше стало відомо, що у Хмельницькій області через недбалість батьків у будинку згоріли четверо дітей.

У селищі Нерубайське позашляховик збив молоду жінку з немовлям у візочку | Новини України

Читайте також: