Де ЗСУ проводять контрнаступ і що робить армія РФ: опублікована нова мапа бойових дій

Згідно з даними мапи бойових дій 21 жовтня, ЗСУ зберігають ініціативу контрнаступу на Харківщині, а також на півдні України.

Відповідну мапу опублікувало Міноборони Великої Британії у Мережі.

Так, українські військові намагаються витіснити російську армію зі сходу Харківщини. Окрім того, захисники України роблять спроби просуватися в районі Лиману на Донеччині.

Водночас саме на Донеччині зосереджені головні зусилля російських військ, які не полишають надії захопити всю область. Так, окупанти намагаються просунутися під Бахмутом і біля селища Піски.

Щодо південного фронту, то там ініціативу зберігають ЗСУ. Бійці намагаються просуватися на південному сході Миколаївщини та півночі Херсонщини.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 October 2022.



Find out more about the UK government's response: https://t.co/dL6gnP7gbt



#StandWithUkraine pic.twitter.com/o2OK5v0IMh — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 21, 2022

Як розвиватиметься війна в Україні

Українські військові мають можливість досягти успіхів у боях проти російських військ протягом наступних шести тижнів, якщо зможуть продовжити свій наступ на півдні та північному сході до того, як зима змусить армії зробити паузу та перегрупуватися. Таку оцінку дають розвідка США та аналітики.

Водночас Генштаб ЗСУ заявив про зростання загрози вторгнення з території Білорусі – йдеться про західний кордон України з цією державою. Проте у Білому домі оцінюють, що тактика білоруських військ полягає в тому, що вони хочуть змусити Україну застосувати війська на північному кордоні, аби відвернути увагу від контрнаступу на півдні та сході.

За оцінками очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова, війна в Україні має завершитися наприкінці весни 2023 року і завершенням слід вважати вихід ЗСУ на кордони 1991 року.

Важкі бої на фронті

Читайте також: