Путін роззброїв Білорусь: політичний експерт відповів, чи вступить Лукашенко у війну проти України

Політичний експерт Дмитро Васильєв вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко був готовий вступити у війну проти України, однак передумав.

Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.ua.

"У мене були такі відчуття, що Лукашенко все ж таки передавлений через коліно Путіним, і він готовий кинути свої війська на Україну. Тому що були певні маркери: виклик нашого посла і вручення ноти з достатньо серйозною риторикою не тільки від МЗС, а і від самого Лукашенка, що Україна готова нападати на Білорусь, і Білорусь буде оборонятися. Інші маркери, які ми спостерігали, говорили про те, що Лукашенко вже вимушений, мабуть, буде іти, і, можливо, таке би трапилося цього тижня", – зазначив Васильєв.

На думку експерта, білоруський диктатор спостерігав за подіями в Україні під час масованої ракетної атаки і чекав на реакцію українців, щоб зрозуміти, чи варто вступати у війну.

"Я думаю, що Лукашенко дуже уважно дивився на 10-11 жовтня, і у нього було чітке уявлення, як і в росіян, що це нас зламає, перелякає, весь західний світ перелякається. І користуючись такою розгубленістю, можливо, вони там з півночі могли піти в атаку. Я не виключаю, що це могли бути спільні війська білорусів і росіян, які би атакували Україну. Зрозуміло, що те, що ми чуємо від генерала Наєва, який відповідає за Об’єднані сили на цьому просторі кордону, але все одно таке можливо. Це відволікало би і нас, і наші ресурси, і наших вояків від ключових фронтів, де ми зараз потроху перемагаємо. Але коли Лукашенко побачив, що немає такої реакції розгубленості українців і західного світу, а навпаки, українці ще більше завзяті до боротьби, а західний світ ще краще зрозумів, що таке Росія, і чітко сказав про ті плани про озброєння, яке буде надаватися Україні. Я думаю, що він хитнувся в цій гойдалці і вирішив піти назад", – сказав він.

Експерт також додав, що в разі вступу Білорусі у війну проти України ЗСУ доведеться все одно самостійно боротися з окупантами без втручання НАТО.

"Поки Україна може самостійно оборонятися, країни НАТО не будуть втручатися своїми збройними силами в цю війну. Так надається допомога, але ЗСУ своїми силами і народ України своїми силами борються проти цього лютого ворога. Ми продовжимо боротися і проти цих об’єднаних військ Росії та Білорусі. Втручання НАТО в війну – це початок Третьої світової", – підкреслив він.

Васильєв вважає, що з кожним днем білоруська армія все менше готова до наступу, адже Путін роззброїв Білорусь.

"Є ті маркери, які говорять про те, що білоруська армія все менше і менше готова до вступу в цю війну. Та кількість озброєння, яке знімається з експлуатації, консервації білоруського озброєння і передається росіянам, масова. Фактично на наших очах відбувається роззброєння білоруської армії. Це також вигідно Путіну, тому що за рахунок ослаблення білоруської армії він сподівається в майбутньому якось "пропетляти" по Україні і потім безболісно для себе остаточно окупувати Білорусь. Я думаю, що вони розраховують саме на це. Лукашенкові не залишається нічого, як все одно віддавати озброєння і показувати, що у них вже недостатньо його для того, щоб вступати у війну. Тому такі гойдалки і відбуваються", – підсумував експерт.

Загроза наступу з Білорусі

У НАТО наразі не бачать доказів того, що Білорусь хоче брати активну участь у війні проти України.

В українському МВС заявили, що на кордоні з Білоруссю проходять оборонні заходи, щоб ВСУ змогли дати відсіч ворогові ще на початку спроби зайти на територію держави. Ситуація, яка була станом на 24 лютого, точно не повториться.