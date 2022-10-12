У НАТО не бачать ознак, що Білорусь готується до нападу на Україну

У НАТО наразі не бачать доказів того, що Білорусь хоче брати активну участь в загарбницькій війні Росії проти України.

Про це у кулуарах зустрічі міністрів оборони у Брюсселі повідомив представник Альянсу на умовах анонімності, пише DPA.

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Незважаючи на розміщення військ на кордоні з Україною, все ще вважається, що країна офіційно не хоче втручатися у війну. Як можливу причину, представник НАТО назвав загрозу санкцій з боку Заходу.

"Я не думаю, що ми повинні сумніватися в тому, що Лукашенко розуміє, що вся сила санкцій, введених проти Росії, буде застосована і проти Білорусі, якщо білоруські збройні сили будуть здійснювати такі ж операції проти України", – сказав представник Альянсу.

Фактор Білорусі

Українська розвідка вважає, що Путін намагається втягнути білорусів у війну проти України. Біля українського кордонну перебуває 6 білоруських батальйонів.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що Росія спустошує військові білоруські склади у пошуку додаткових ресурсів для ведення війни.

8 жовтня у Білорусі звинуватили Україну в підготовці нібито удару по території РБ. В Україні ж наголосили, що це - може бути частиною російського плану з організації провокацій.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Росія змінила свою ядерну риторику на загрозу нападу на Україну з території Білорусі.