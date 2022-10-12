НАТО не видит признаков, что Беларусь готовится к нападению на Украину

В качестве возможной причины представитель НАТО назвал угрозу санкций со стороны Запада в отношении режима Лукашенко.

НАТО пока не видит доказательств того, что Беларусь хочет активно участвовать в захватнической войне России против Украины.

Об этом в кулуарах встречи министров обороны в Брюсселе сообщил представитель Альянса на условиях анонимности, пишет DPA.

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Несмотря на размещение войск на границе с Украиной, считается, что страна официально не хочет вмешиваться в войну. В качестве возможной причины представитель НАТО назвал угрозу санкций со стороны Запада.

"Я не думаю, что мы должны сомневаться в том, что Лукашенко понимает, что вся сила санкций, введенных против России, будет применена и против Беларуси, если белорусские вооруженные силы будут совершать такие же операции против Украины", – сказал представитель Альянса.

Фактор Беларуси

Украинская разведка считает, что Путин пытается вовлечь белорусов в войну против Украины. Возле украинской границы находится 6 белорусских батальонов.

В Генштабе ВСУ рассказали, что Россия разоряет военные белорусские склады в поиске дополнительных ресурсов для ведения войны.

8 октября в Беларуси обвинили Украину в подготовке якобы удара по территории РБ. В Украине же подчеркнули, что это может быть частью российского плана по организации провокаций.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Россия сменила свою ядерную риторику на угрозу нападения на Украину с территории Беларуси.