Ще одна країна отримала рекомендацію для набуття статусу кандидата в Євросоюз

Європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї, звертаючись до Європарламенту, відзначив, що Боснія та Герцоговина зробила низку кроків для отримання статусу кандидата.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

“Статус кандидата – це пропозиція Європи Боснії та Герцеговині та народу Боснії та Герцеговини. Ми робимо це для людей, але це пов’язано з великими очікуваннями”, – заявив він.

Головний представник ЄС з питань розширення наголосив, що цій балканській країні потрібно терміново завершити незавершені конституційні та виборчі реформи.

Остаточне рішення з цього приводу може бути ухвалене в грудні цього року.

Лідери сусідніх держав привітали рішення Комісії ЄС.

Президент Словенії Борут Пахор заявив, що цей крок знаменує початок європейської перспективи Боснії та Герцеговини і має велике значення для миру та стабільності на Західних Балканах.

Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі заявив, що рішення ЄС є важливим кроком, який ще більше зміцнить європейське майбутнє Західних Балкан.

Нагадаємо, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час недавнього візиту до Києва обговорила з президентом України Володимиром Зеленським усі ключові пункти у відносинах України та ЄС.

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