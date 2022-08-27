У Держдепі США порадили забути, що Косово - це Сербія

Представник американського зовнішньополітичного відомства вважає, що процес вирішення спору між Косово та Сербією має величезне значення для євроатлантичної спільноти.

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Габріель Ескобар порадив Сербії та Косову "швидше вирішити спірні питання" заради об'єднання з ЄС.

Про це він заявив у п'ятницю в інтерв'ю каналу N1.

Таку заяву він зробив після того, як разом із спецпредставником Євросоюзу із Західних Балкан Мирославом Лайчаком провів у Белграді два раунди переговорів.

"Я був присутнім [на переговорах], щоб послати сигнал, що процес вирішення спору між Косовом та Сербією має величезне значення для євроатлантичної спільноти. Хочу заявити: після сьогоднішнього дня є підстава для оптимізму”, - сказав він в інтерв’ю.

Також читайте На кордоні з Косовом затримали російську пропагандистку: її підозрюють у шпигунстві

За словами Ескобара, регіону варто "швидше вирішити спірні питання" заради об'єднання та світлого майбутнього в ЄС.

“Я б сказав, що речі, про які ми говоримо зараз, насправді є дрібними проблемами в рамках спільної платформи переговорів. Думаю, нам час забути наратив, що Косово - це Сербія, і перейти до наративу, що Косово і Сербія - це Європа" , - наголосив американський дипломат.

Ескобар також висловив сподівання, що "загострення у краї не станеться".

Нагадаємо, що увечері 31 липня ситуація в на півночі Косова різко загострилася після того, як місцева поліція закрила КПП на адміністративній лінії з Сербією, маючи намір з 1 серпня запровадити міграційні карти для сербів, які мешкають у краї, і зажадавши перереєстрації їхніх автомобілів. Серби вийшли демонстрації, перекривши основні магістралі.

Результатом міжнародних зусиль стало рішення Пріштіни відкласти запровадження міграційних карт та заборони на сербські номерні знаки до 1 вересня.

Читайте також: