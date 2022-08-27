Голові комітету ВР від "Слуги народу" висловили недовіру

Група депутатів відмовилася від участі в засіданнях комітету Верховної Ради з питань організації держвлади та місцевого самоврядування під головуванням “слуги” Андрія Клочка.

У п’ятницю, 26 серпня, під час засідання парламентського комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування було запропоновано висловити недовіру його голові Андрію Клочку ("Слуга народу").

Про це повідомили на сайті громадського руху “Чесно” з посиланням на онлайн-трансляцію засідання.

Пропозицію щодо винесення недовіри на засіданні комітету виніс однопартієць голови Олександр Аліксійчук. Коли Андрій Клочко на цю пропозицію не погодився, Аліксійчук та ще кілька народних депутатів демонстративно покинули засідання. Через відсутність кворуму засідання продовжити не змогли.

Як сказано в повідомленні, більшість народних депутатів (загалом 14 осіб) поставили свої підписи під недовірою Андрію Клочку.

Народний депутат Олександр Аліксійчук в коментарі “Чесно” назвав головною претензією до голови комітету його “неспроможність якісно комунікувати з головами підкомітетів, які на засіданнях обговорюють законопроєкти, що відповідають реаліям і викликам у країні”.

“Я готовий прийти, якщо в порядку денному будуть стояти законопроєкти, які потрібні країні. Але наразі так не відбувається. Конструктивна більшість комітету зробить все для того, щоб некомпетентність голови не впливала на роботу комітету, ймовірно, наступне засідання відбудеться під головуванням іншого члена комітету”, - сказав він.

Нардеп наголосив, що третина депутатів комітету, яка згідно з регламентом має право на скликання комітету, може обрати головуючого серед присутніх та провести засідання. За його словами, це може бути шлях до збереження дієздатності самого комітету.

Рух “Чесно” нагадав, що Андрій Клочко у серпні подав законопроєкт, який громадський сектор розцінив, як спробу зірвати конкурс на призначення очільника НАБУ. Окрім того, під час одного із засідань комітету Клочко допустив неособисте голосування і зарахував голос невідомої особи, як голос члена комітету.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія визнала обраною народним депутатом від партії “Слуга народу” уродженку Кривого Рогу Валентину Короленко, яка працювала на різних посадах у Дніпропетровській та Криворізькій митницях.

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