Главе комитета ВР от "Слуги народа" выразили недоверие

Группа депутатов отказалась от участия в заседаниях комитета Верховной Рады по организации госвласти и местного самоуправления под председательством "слуги" Андрея Клочко.

В пятницу, 26 августа, во время заседания парламентского комитета по организации государственной власти и местного самоуправления было предложено выразить недоверие его председателю Андрею Клочко ("Слуга народа").

Об этом сообщили на сайте общественного движения "Честно" со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания.

Предложение о вынесении недоверия на заседании комитета вынес однопартиец председателя Александр Аликсийчук. Когда Андрей Клочко на это предложение не согласился, Аликсийчук и несколько народных депутатов демонстративно покинули заседание. Из-за отсутствия кворума заседание продолжить не смогли.

Как сказано в сообщении, большинство народных депутатов (в общей сложности 14 человек) поставили свои подписи под недоверием Андрею Клочко.

Народный депутат Александр Аликсийчук в комментарии "Честно" назвал главной претензией к председателю комитета его "неспособность качественно коммуницировать с председателями подкомитетов, которые на заседаниях обсуждают законопроекты, отвечающие реалиям и вызовам в стране".

“Я готов прийти, если в повестке дня будут стоять законопроекты, которые нужны стране. Но пока так не происходит. Конструктивное большинство комитета сделает все для того, чтобы некомпетентность председателя не влияла на работу комитета, вероятно, следующее заседание состоится под председательством другого члена комитета”, — сказал он.

Нардеп подчеркнул, что треть депутатов комитета, которая согласно регламенту имеет право на созыв комитета, может избрать председательствующего среди присутствующих и провести заседание. По его словам, это может быть путь сохранения дееспособности самого комитета.

Движение "Честно" напомнило, что Андрей Клочко в августе подал законопроект, который общественный сектор расценил, как попытку сорвать конкурс на назначение главы НАБУ. Кроме того, во время одного из заседаний комитета Клочко допустил неличное голосование и засчитал голос неизвестного как голос члена комитета.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия признала избранной народным депутатом от партии "Слуга народа" уроженку Кривого Рога Валентину Короленко, работавшую на разных должностях в Днепропетровской и Криворожской таможнях.

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