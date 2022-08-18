Сербія і Косово не домовилися про вирішення конфлітку - Боррель

В Євросоюзі заявили про провал переговорів Сербії та Косова, які відбувалися у Брюсселі.

Президент Сербії Александар Вучич та прем’єр-міністр частково визнаної держави Косово Альбін Курті не змогли домовитися у Брюсселі.

Про це інформує видання КОНА.

Переговори відбувалися у присутності Високого представника ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозепа Борреля та представника ЄС з діалогу між Белградом та Приштиною Мірослава Лайчака.

Боррель підтвердив, що сьогодні не вдалося досягти домовленості між Косово і Сербією щодо номерних знаків і документів на в'їзд-виїзд.

Але він заявив, що не здасться і що ще є час до 1 вересня, коли набуде чинності рішення Косова щодо обов'язкових косовських номерних знаків і документів на в’їзд-виїзд для сербського населення Північного Косова.

"Ми бачили напругу щодо номерних знаків і документів на в’їзд-виїзд для громадян, які подорожують між Косово та Сербією. Міжнародна спільнота не хоче бачити нової напруженості найближчим часом. Сторонам було дано зрозуміти, що вони будуть нести повну відповідальність за ескалацію ситуації на місці. На жаль, сьогодні ми ще не дійшли згоди, кажу з жалем, але це ще не кінець. Обидва лідери погодилися, що процес має продовжуватися і обговорення продовжаться найближчими днями. До 1 вересня ще є час. Я не здаюся. Ми повинні шукати рішення", - сказав Боррель.

Він попередив Белград і Пріштіну, що для вступу до ЄС обом країнам потрібно знайти порозуміння.

"Ми перебуваємо в критичні часи для Європи, ми бачимо повернення війни на наш континент після російської окупації (частини. – Ред.) України. Зараз не час для підвищення напруженості. Час шукати вирішення відкритих питань", – зазначив євродипломат.

Чому виник конфлікт

Як оголосила влада частково визнаного Косова, від 1 серпня на підконтрольній їм території перестануть діяти сербські документи, а їхнім власникам на в'їзді видаватимуть тимчасову довідку. Тоді ж мала розпочатися і обов'язкова перереєстрація автомобілів із сербськими номерами на номери RKS ("Республіка Косово").

Таке рішення викликало обурення населення Північного Косова, більшість якого складають етнічні серби. Белград не визнає номер RKS на своїй території. У регіоні спалахнули протести.

Влада Косова відклала процедуру запровадження заборони на сербські документи до 1 вересня, через які виник конфлікт з сербським населенням на півночі частково визнаної країни.

Відзначимо, що в результаті війни 1999 між сербами і албанцями Косово перейшло під контроль ООН. У 2008 році регіон в односторонньому порядку проголосив незалежність, яку не визнає багато країн, зокрема і Україна. Етнічна більшість Косова — албанці, які складають більше 90% від усього населення. У той же час на півночі Косова, в районі Косовської Митровиці, більшість населення — серби.

Нагадаємо, що конфлікт між Сербією та Косовом загрожував перерости у серйозну війну. Чому, розбирався ТСН.ua.

Читайте також: