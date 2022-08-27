Чорногорія стала жертвою "гібридної" війни РФ

Хакери з Росії здійснили масштабну скоординовану кібератаку проти уряду балканської країни, яка попри спротив Москви увійшла до НАТО.

У п'ятницю, 26 серпня, Агентство безпеки Чорногорії (ANB) заявило, що ця країна “перебуває у стані гібридної війни", оскільки російські хакери здійснили потужну кібератаку проти уряду та державних служб.

Про це з посиланням на заяву ANB повідомляє Associated Press.

“За кібератакою стоять скоординовані російські служби. Такого роду напад був здійснений вперше в Чорногорії і готувався протягом тривалого часу”, - йдеться у заяві.

Генеральний директор Директорату електронного управління та інформаційної безпеки Душан Полович заявив, що у нього немає сумнівів щодо того, хто здійснює цю кібератаку. “Я можу з упевненістю сказати, що ця атака, яку зазнає Чорногорія цими днями, походить безпосередньо з Росії”, - наголосив він.

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Посольство США в Чорногорії попередило своїх громадян у цій балканській державі, щоб вони були в курсі “постійної кібератаки, яка триває”.

Раніше Чорногорія вважалася сильним союзником Росії, але у 2017 році вона приєдналася до НАТО, незважаючи на сильний спротив Москви. Ця невелика держава також підтримала санкції Заходу проти Росії через її вторгнення в Україну.

Росія внесла Чорногорію до списку “ворожих держав” через дії проти інтересів Кремля.

Нагадаємо, парламент Чорногорії через п'ять місяців після повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну засудив вторгнення.

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