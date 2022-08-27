Черногория стала жертвой "гибридной" войны РФ

Хакеры из России осуществили масштабную скоординированную кибератаку против правительства балканской страны, которая, несмотря на сопротивление Москвы, вошла в НАТО.

В пятницу, 26 августа, Агентство безопасности Черногории (ANB) заявило, что страна "находится в состоянии гибридной войны", поскольку российские хакеры осуществили мощную кибератаку против правительства и государственных служб.

Об этом со ссылкой на заявление ANB сообщает Associated Press.

“За кибератакой стоят скоординированные российские службы. Такого рода нападение было совершено впервые в Черногории и готовилось в течение длительного времени”, — говорится в заявлении.

Генеральный директор Директората электронного управления и информационной безопасности Душан Полович заявил, что у него нет сомнений в том, кто осуществляет эту кибератаку. "Я могу с уверенностью сказать, что эта атака, которую испытывает Черногория в эти дни, происходит непосредственно из России", — подчеркнул он.

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Посольство США в Черногории предупредило своих граждан в этом балканском государстве, чтобы они были в курсе "продолжающейся постоянной кибератаки".

Ранее Черногория считалась сильным союзником России, но в 2017 году она присоединилась к НАТО, несмотря на сильное сопротивление Москвы. Это небольшое государство также поддержало санкции Запада против России из-за ее вторжения в Украину.

Россия внесла Черногорию в список "враждебных государств" из-за действий против интересов Кремля.

Напомним, парламент Черногории спустя пять месяцев после полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину осудил вторжение.

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