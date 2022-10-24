Третій термін Сі Цзіньпіна: що Україні треба знати про Китай до 2027 року

Рішення про лідерство Сі Цзіньпіна затвердили 23 жовтня після ХХ зʼїзду Комуністичної партії, де внесли відповідні поправки до конституції.

Китайським лідером ще на п’ять років залишається Сі Цзіньпін, тож надзвичайний і повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський прокоментував цю подію і розповів, що Україні треба знати про Китай до 2027-го.

Про це йшлося в інтерв’ю посла ТСН.ua.

За його словами, ситуація у КНР була прогнозована.

"По-перше, несподіванки не відбулося. По-друге, все, що нам потрібно знати про Китай, ми вже знаємо. Все, що говорив у своїй промові Сі Цзіньпін, все це він говорив не вперше. Ніяких нових стратегічних речей він не сказав. Відтоді, коли він став на чолі Китаю і дотепер, він говорить одне й теж", - зазначив Сергій Корсунський.

Український дипломат порівняв двох очільників - кремлівського та китайського.

"Якщо Путін - це цинічна потвора, то Сі Цзіньпін - це абсолютно інша історія. Сі Цзіньпін - людина ідеологічна. Це комуніст. Він вірить в те, що партія веде народ і має всім керувати. І це робить його зрозумілим партнером, конкурентом", - зазначив дипломат.

Однак він висловився й щодо різкої заяви китайського лідера про Тайвань.

"В мене була надія, що під час виступу не прозвучить різких заяв щодо зброї Тайваню, але прозвучали. Це не є добре, тому що Китай буде продовжувати масштабну модернізацію збройних сил з орієнтиром на Тайвань, хоча очевидно, що питання Тайваню для КНР - це внутрішнє питання", - сказав Корсунський.

Водночас він зазначив, що силовий сценарій щодо Тайваню наразі не відбудеться.

"Для Китаю є лише один союзник і партнер - це сам Китай. Все, що робиться, робиться із чітко прорахованою політикою, спрямованою на отримання вигоди. Китай реалізує своє бачення зовнішньої політики через гроші, фінансові інвестиції. А з економікою в КНР теж не дуже...", - додав дипломат.

За словами Корсунського, у Китаї буде тривати політика толерантності до теми коронавірусу, ба більше, доступ до технологій у країні дуже обмежений.

"США ввели жорстке ліцензування постачання обладнання, при тому кватирочка відкрита для Японії та Тайваню. У США кажуть, мовляв, ми можемо припинити все, але ми не хочемо йти на ескалацію. Це меседж в ключовому моменті сучасного світу щодо електроніки, яка все контролює. Мовляв, давайте домовлятися про конструктивну конкуренцію. США знають, що Китай - це єдина країна, яка може стати наддержавою, з нею потрібно мати конструктивний діалог, хоча вона залишається комуністичною, порушує права людини", - зазначив експерт.

За його словами, якщо нове керівництво Китаю піде шляхом, коли комуністична партія буде повністю контролювати бізнес, тоді настане момент, коли ця країна перетвориться на СРСР.

"Але якщо вони дадуть можливість силам ринку превалювати в економіці, то, я думаю, що Китай буде продовжувати зростати",- підсумував дипломат.

Ескалація між Китаєм і Тайванем: що відомо

2022 року напруження між Китаєм і Тайванем знову загострилося. Приводом став візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Китай критично відреагував на плани американських конгресменів і лідерки Конгресу відвідати Тайвань. 28 липня між очільниками Китаю та США відбулася більш ніж двогодинна розмова. Китайський лідер Сі Цзіньпін висловився так: "Ті, хто грає з вогнем, загинуть від нього. Є надія, що США чітко це зрозуміють".

Джо Байден наголошує, що США захищатимуть острів Тайвань у разі китайського вторгнення. У Тайвані попередили, що Китай вивчає досвід війни в Україні, розпочатої Росією, для розроблення власної стратегії "гібридної війни" проти Тайваню.

Начальник військово-морських операцій США, адмірал Майкл Гілдей, заявив, що Збройні сили США повинні бути готові відповісти на можливе вторгнення Китаю до Тайваню вже цього року.

У Тайвані попереджають, що Китай вивчає досвід війни в Україні, розпочатої Росією на чолі з Путіним, для розробки власної стратегії "гібридної війни" проти Тайваню.

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