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Армія США захищатиме Тайвань у разі агресії Китаю - Байден

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Армія США захищатиме Тайвань у разі агресії Китаю - Байден

Фото: Associated Press

Для захисту самокерованого острова, який КНР називає своєю територією, президент США готовий послати війська.

У неділю, 18 вересня, президент США Джо Байден повідомив, що армія США захищатиме острів Тайвань, який має власне самоврядування, у разі китайського вторгнення.

Про це він заявив в інтерв’ю CBS 60 Minutes.

Відповідаючи на запитання, чи будуть американські війська захищати самокерований острів, на який претендує Китай, він відповів: “Так, якщо справді станеться безпрецедентний напад”.

На прохання пояснити, чи має президент США на увазі, що на відміну від України збройні сили США, тобто саме американці та американки, захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення, Байден відповів ствердно.

Нагадаємо, після того, як Державний департамент США схвалив продаж Тайваню зброї на суму 1,1 млрд  доларів, у китайському посольстві застерегли про серйозну загрозу для відносин між Вашингтоном і Пекіном.

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