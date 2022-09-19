Армия США будет защищать Тайвань в случае агрессии Китая — Байден

Для защиты самоуправляемого острова, который КНР называет своей территорией, президент США готов послать войска.

В воскресенье, 18 сентября, президент США Джо Байден сообщил, что армия США будет защищать имеющий собственное самоуправление остров Тайвань в случае китайского вторжения.

Об этом он заявил в интервью CBS 60 Minutes.

Отвечая на вопрос, будут ли американские войска защищать самоуправляемый остров, на который претендует Китай, он ответил: "Да, если действительно произойдет беспрецедентное нападение".

Также читайте Байден уверен, что Китай не решится напасть на Тайвань

По просьбе объяснить, имеет ли президент США в виду, что в отличие от Украины вооруженные силы США, то есть именно американцы и американки, будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения, Байден ответил утвердительно.

Напомним, после того, как Государственный департамент США одобрил продажу Тайваня оружия на сумму 1,1 млрд. долларов, в китайском посольстве предупредили о серьезной угрозе для отношений между Вашингтоном и Пекином.

Читайте также: