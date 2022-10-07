Клімкін: Китай має плани на російські землі, коли РФ "посиплеться"

Китай ставиться до Росії, як до свого васала, і якщо в РФ почнуться процеси розпаду, Пекін буде зацікавлений створити на її землях кілька маріонеткових держав.

Про це розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін на Youtube-каналі ТСН.

На запитання, чи може Китай спробувати анексувати Далекий Схід, скориставшись тим, що президент РФ Володимир Путін відправив всю армію в Україну, ексглава МЗС відповів:

"Я думаю, що план Китаю інший. За всіма опитуваннями, в Росії 15-20% завжди кажуть - ми маємо східну ментальність, не якусь російську. Тому я вважаю, що план Китаю, коли Росія "посиплеться", мати там такі країни, як Монголія. Якутія, Бурятія формально будуть демократичними, але реально будуть залежними від Китаю. Це повернення до моделі, коли країни навколо залежні від Китаю в своїй безпеці і добробуті... Я думаю, саме таку модель в перспективі Китай і обере".

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Проте Клімкін зазначив, що сьогодні Китай не зацікавлений у поразці Путіна у війні з Україною:

"Йому Путін потрібен як васал - через ресурси, через те, що Китай через Росію тестує "червоні лінії" Заходу... Тиснути чужими руками на Захід - класична китайська ментальність... Китай буде тиснути на Путіна, щоб не було масованої ескалації, щоб не було остаточної дестабілізації ринків, але буде і далі намагатися грати руками Путіна проти нас як частини Заходу".

Позиція Китаю по Україні

Очільник МЗС Дмитро Кулеба переконанний, що сьогоднішня позиція Китаю, який не поспішає допомагати Росії, вигідна Україні.

"Кому вигідніша нинішня позиція Китаю? Звісно, Україні, а не Росії. Росія хотіла б отримувати набагато більшу участь. Чи хотіли б ми отримувати від Китаю більше? Звісно, хотіли б. Але, реально зважуючи ситуацію, ми розуміємо, що нинішня позиція – це позиція, з якою ми можемо працювати", – сказав Кулеба.

У Держдепартаменті США повідомили, що наразі не бачать жодних ознак того, що Китай готується допомогти Росії продовжувати війну проти України чи обходити запроваджені проти РФ санкції.

Зауважимо, 28 вересня на засіданні Радбезу ООН представник Китаю закликав використати усі дипломатичні засоби для припинення будь-яких бойових дій на території України та сприяти мирним переговорам.

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