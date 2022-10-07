Климкин: Китай имеет планы на российские земли, когда РФ "посыплется"

Китай относится к России как к своему вассалу, и если в РФ начнутся процессы распада, Пекин будет заинтересован создать на ее землях несколько марионеточных государств.

Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин на Youtube-канале ТСН.

На вопрос, может ли Китай попытаться аннексировать Дальний Восток, воспользовавшись тем, что президент РФ Владимир Путин отправил всю армию в Украину, экс-глава МИД ответил:

"Я думаю, что план Китая другой. По всем опросам, в России 15-20% всегда говорят — мы имеем восточную ментальность, не какую-то российскую. Поэтому я считаю, что план Китая, когда Россия "посыплется", иметь там такие страны, как Монголия. Якутия, Бурятия формально будут демократическими, но реально будут зависимыми от Китая. Это возвращение к модели, когда страны вокруг зависимы от Китая в своей безопасности и благополучии... Я думаю, именно такую модель в перспективе Китай и выберет".

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Однако Климкин отметил, что сегодня Китай не заинтересован в поражении Путина в войне с Украиной:

"Ему Путин нужен как вассал — из-за ресурсов, из-за того, что Китай через Россию тестирует "красные линии" Запада... Давить чужими руками на Запад — классическая китайская ментальность... Китай будет давить на Путина, чтобы не было массированной эскалации, чтобы не было окончательной дестабилизации рынков, но будет и дальше пытаться играть руками Путина против нас как части Запада".

Позиция Китая по Украине

Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что сегодняшняя позиция Китая, не спешащего помогать России, выгодна Украине.

"Кому выгоднее нынешняя позиция Китая? Конечно, Украине, а не России. Россия хотела бы получать гораздо большее участие. Хотели бы мы получать от Китая больше? Конечно, хотели бы. Но, реально взвешивая ситуацию, мы понимаем, что нынешняя позиция – это позиция, с которой мы можем работать", – сказал Кулеба.

В Госдепартаменте США сообщили, что пока не видят никаких признаков того, что Китай готовится помочь России продолжать войну против Украины или обходить введенные против РФ санкции.

Отметим, 28 сентября на заседании Совбеза ООН представитель Китая призвал использовать все дипломатические средства для прекращения каких-либо боевых действий на территории Украины и содействовать мирным переговорам.

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