Жданов высказался о том, как Китай заберет часть России

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что через несколько лет часть России перейдет в Китай.

По его словам, Китай никогда не будет совершать открытую военную экспансию против России, чтобы его не обвинили в агрессивности. Это философия Пекина, отмечает Жданов.

Такое мнение он высказал в ходе общения со зрителями на своем канале.

"Осталось пару лет – и южная часть восточной Сибири и Дальнего Востока перейдет под его юрисдикцию негласно. Благодаря тому, что они там ассимилируются среди местного населения еще один этап выборов и местные советы будут прокитайскими. Не нужно никакой экспансии, потому что прокитайский совет будет проводить прокитайскую политику", – отметил он.

Жданов напомнил, что диктатор Путин вывел оттуда практически все войска на войну с Украиной. Он подчеркнул, что "фюрер" открыл ящик Пандоры.

"Там будет референдум (в условном Красноярском или Амурском крае), на котором они примут решение, что уже часть Китайской Народной Республики. Проведут китайцы референдум и скажут: "Это Китай". Все", – заявил эксперт.

Жданов говорит, что на этом фоне китайцы уже выпускают учебники для детей с расширенными на тысячу киломертов севернее границ КНР.

Как сообщалось, лидер Китая Си Цзиньпин объявил, что народная освободительная армия КНР должна сфокусироваться на подготовке к участию в боевых действиях. Си Цзиньпин также направил ряд соответствующих указаний. В Пекине прошел семинар по нацобороне и военной реформе.

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