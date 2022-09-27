Жданов висловився про те, як Китай забере частину Росії

Військовий експерт Олег Жданов прогнозує, що за кілька років частина Росії перейде до Китаю.

За його словами, Китай ніколи не буде робити відкриту військову експансію проти Росії, щоб його не звинуватили в агресивності. Це філософія Пекіна, наголошує Жданов.

Таку думку він висловив під час спілкування з глядачами на своєму каналі.

"Залишилося пару років - і південна частина східного Сибіру і Далекого Сходу перейде під його юрисдикцію негласно. Завдяки тому, що вони там асимілюються серед місцевого населення ще один етап виборів і місцеві ради будуть прокитайськими. Не треба ніякої експансії, тому що прокитайська рада проводитиме прокитайську політику", - зазначив він.

Жданов нагадав, що диктатор Путін вивів звідти практично всі війська на війну з Україною. Він наголосив, що "фюрер" відкрив ящик Пандори.

"Там буде референдум (в умовному Красноярському або Амурському краї), на якому вони ухвалять рішення, що вже частина Китайської Народної Республіки. Проведуть китайці референдум і скажуть: "Це Китай". Все", - заявив експерт.

Жданов каже, що на цьому тлі китайці вже випускають підручники для дітей з розширеними на тисячу кіломертів північніше кордонами КНР.

Як повідомлялося, лідер Китаю Сі Цзіньпін оголосив, що народна визвольна армія КНР має сфокусуватися на підготовці до участі у справжніх бойових діях. Сі Цзіньпін також скерував низку відповідних вказівок. У Пекіні відбувся семінар із нацоборони та військової реформи.

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