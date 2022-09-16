РФ становится для всех неудачником, главным игроком в Центральной Азии стал Китай — Климкин

По его словам, главным игроком в Центральной Азии стал Китай , а РФ будет для Пекина не партнером, а "васалом".

Такое мнение Климкин написал у себя на странице телеграмм.

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"ОДКБ конец. Не сегодня и не завтра, но конец. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане это всем показал. Главным игроком в Центральной Азии стал Китай. Признание Путина, что у Китая есть "беспокойство и вопрос" относительно его войны с Украиной, удивило всех.Китай начинает относиться к России с презрением, отношения с Россией охлаждаются.На стратегическом уровне они и дальше будут говорить о партнерстве, но помогать Китай не будет.Скажем честно: полный проигрыш Путина Китаю невыгоден.Но раньше Кремль был для Китая партнером, хотя и младше. Теперь он стал вассалом", — заметил он.

Климкин подчеркнул, что "РФ становится для всех периферийной неудачницей. И дело не только в том, что Путина теперь не встречают у самолета, хотя это о многом говорит. Теперь он будет смотреть на Китай снизу вверх. В какой-то момент Запад и Китай могут договориться заменить Путина и страх этого теперь будет всегда его догонять. И все это благодаря Украине".

Напомним, The Wall Street Journal писал, что Китай не будет рисковать ради сближения с Путиным. Издание приводит мнения разных экспертов по этому поводу. Во время встречи лидер Китая Си Цзиньпин заверил Россию в поддержке, а Путин признал, что у Пекина есть «вопросы и беспокойства» по поводу войны в Украине, на которые обещал ответить впоследствии.

Какие выгоды Китай имеет от "дружбы" с Россией

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