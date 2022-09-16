РФ стає для всіх невдахою, головним гравцем в Центральній Азії став Китай - Клімкін

Міністр закордонних справ України 2014-2019 років Павло Клімкін вважає, що Китай не буде більше допомогати Росії.

За його словами, головним гравцем в Центральній Азії став Китай, а РФ буде для Пекіна не партнером, а "васалом".

Таку думку Клімкін написав у себе на сторінці у телеграм.

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"ОДКБ кінець. Не сьогодні і не завтра, але кінець. Саміт Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані це всім показав. Головним гравцем в Центральній Азії став Китай. Визнання Путіна, що в Китая є "занепокоєність та питання" щодо його війни з Україною, здивувало всіх. Китай починає ставитися до Росії з презирством, відносини з Росією охолоджуються. На стратегічному рівні вони і далі будуть говорити про партнерство, але допомагати Китай не буде. Скажемо чесно: повний програш Путіна Китаю невигідний. Але раніше Кремль був для Китая партнером, хоч і молодшим. Тепер він став васалом", - зауважив він.

Клімкін підкреслив, що "РФ стає для всіх периферійною невдахою. І справа не тільки в тому, що Путіна тепер не зустрічають біля літака, хоча це багато про що говорить. Тепер він буде дивитися на Китай знизу догори. В якийсь момент Захід та Китай можуть домовитися замінити Путіна і страх цього тепер завжди буде його доганяти. І все це завдяки Україні".

Нагадаємо, The Wall Street Journal писав, що Китай не буде ризикувати заради зближення з Путіним. Видання наводить думки різних експертів із цього приводу. Під час зустрічі лідер Китаю Сі Цзіньпін запевнив Росію у підтримці, а Путін визнав, що в Пекіну є «питання та занепокоєння» щодо війни в Україні, на які обіцяв відповісти згодом.

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