Нова китайська ракета впаде на Землю: вже відоме приблизне місце

З космодрому Венчан стартувала китайська ракета "Чанчжен-7", яка вивела до космосу, згідно з повідомленнями китайських ЗМІ, телекомунікаційний супутник.

Але Китай не забезпечив контрольований спуск залишків ракети, тому очікується, що вона впаде поряд з населеними пунктами на Філіппінах.

Про це пише Aljazeera.

Ракети здійснюють керований спуск після того, як вони відправлять корисне навантаження на орбіту, і згоряють в атмосфері над заздалегідь визначеним регіоном Землі, таким як незаселена ділянка океану. Але після того, як ракета "Чанчжен-7" вивела супутник на орбіту, уламки продовжували кружляти навколо Землі, і поки неясно, коли саме і де вони знову увійдуть до атмосфери.

Філіппінське космічне агентство заявило, що уважно стежить за уламками ракети і визначило, що космічне сміття може впасти приблизно за 71 кілометр від філіппінського муніципалітету Бургос або в іншому місці приблизно за 52 кілометри від Санта-Ани.

У космічному агентстві вважають, що ці уламки навряд чи впадуть на наземні об'єкти, чи населені пункти на території Філіппін, але вони становлять значну загрозу для кораблів, літаків, рибальських човнів та інших кораблів, що знаходяться в зоні падіння.

Раніше стало відомо, що Південна Корея запустила перший орбітальний зонд, який вивчатиме супутник Землі.

Компанія SpaceX вивела на орбіту супутник американського розвідуправління

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