Китай не будет рисковать ради сближения с Путиным: диктатор теряет союзников

Это их первая встреча после начала российского вторжения в Украину.

На фоне встречи президентов The Wall Street Journal пишет о перспективах сотрудничества России и Китая.

Издание приводит мнения разных экспертов по этому поводу. Во время встречи лидер Китая Си Цзиньпин заверил Россию в поддержке, а Путин признал, что у Пекина есть "вопросы и беспокойства" по поводу войны в Украине, на которые обещал ответить впоследствии.

По словам Крейга Синглтона, бывшего американского дипломата и эксперта по связям с Китаем, Путин должен понимать, что поддержка Пекином российской войны в Украине останется сугубо декларативной. Пытаясь избежать западных санкций, Китай не продает России оружие. Учитывая санкции США, Пекину также становится все сложнее поставлять РФ полупроводники, критичные для гражданской и военной промышленности.

В стратегическом смысле партнерство с Россией важно для Си Цзиньпина, однако его усиление может угрожать отношениям Китая с теми странами Центральной Азии, которые обеспокоены вторжением России в Украину. Возможно, поэтому Китай заключил новое железнодорожное соглашение с Кыргызстаном и Узбекистаном, которое имеет потенциал обеспечить транзит в Европу в обход России.

Эван Фейгенбаум, вице-президент Фонда Карнеги, убежден, что представители стран Средней Азии также уведомят Китай о своем дискомфорте, если тот будет укреплять связи с Россией. Следовательно, Пекину остается сбалансировать разные интересы и ограничиваться общими фразами о партнерстве с Москвой.

Напомним, Белый дом 15 сентября призвал Китай не поддерживать Москву в ее войне против Украины, заявив, что все страны должны быть едины против агрессии России в Украине и не оставаться в стороне.



"Наше послание Китаю, я думаю, было последовательным: сейчас не время вести какие-либо дела с Путиным ввиду того, что он сделал в Украине. Сейчас не время изолироваться от остального международного сообщества, осудившего то, что он делает в Украине ", – заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби телеканала CNN."

Санкции – полный пшик: как Европа и Китай "финансируют" войну России в Украине

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