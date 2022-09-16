Мэр Мелитополя сообщил о "горячей" ночи и дыме над базой оккупантов

Над аэродромом в Мелитополе, где расположена вражеская база, поднялся густой черный дым.

Об этом 16 сентября сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram.

"В Мелитополе снова "горячая" ночь для оккупантов. Пока оккупанты отчитывались о 100%-ной работе ПВО, над аэродромом с вражеской базой поднялся густой черный дым. Подробности уточняем", — надписи он.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 205-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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