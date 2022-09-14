Арестович рассказал, зачем Макрон и Шольц продолжают говорить с Путиным

В сентябре лидеры Франции и Германии снова звонили по телефону российскому диктатору Владимирпу Путину, чтобы тот вывел свои войска с территории Украины и прекратил войну.

В то же время, по мнению советника Офиса президента Алексея Арестовича, поддерживая дипломатические переговоры с Путиным, западные политики пытаются помочь политически.

Об этом советник ОП сообщил в разговоре с российским правозащитником, оппозиционером Марком Фейгиным.

"Это очередная попытка нарисовать перспективный путь, помочь политически... Немцы и французы повторяли: "Давайте по-другому" (во время переговоров в "нормандском формате" — ред.). То, что они сейчас заговорили по-другому, не может не радовать. Они все больше зацепятся за реальность", — рассказал он.

Напомним, 11 сентября президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых последний призвал РФ к мирным переговорам с Украиной. Макрон осудил продолжение боевых действий российскими военными и призвал Путина к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Позже, 13 сентября, с главой Кремля провел телефонный разговор канцлер Германии Олаф Шольц. Переговоры продолжались полтора часа. Главная тема – ситуация в Украине и ее последствиях.

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