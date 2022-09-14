Военный эксперт оценил перспективы ВСУ по освобождению Донецка

ВСУ будет очень сложно деоккупировать Донецк, поскольку оборонительная линия там строилась последние 8 лет.

Освобождение Донецка могло бы стать чрезвычайно важным пунктом войны, которую развязала Россия против Украины, но контрнаступление ВСУ на этом направлении пока малоперспективно.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в беседе с российским правозащитником и блогером Марком Фейгиным.

Отвечая на вопрос о перспективах успехов ВСУ во время контрнаступления в Донецком направлении, эксперт отметил, что линия обороны здесь строилась восемь лет, поэтому прорывать эту линию будет очень тяжело.

"Второй момент состоит в том, что Донецк — это огромная агломерация, где нет предела с Макеевкой и вплоть до Харцызска фактически все является одной застройкой, где жилые кварталы идут вперемешку с промышленными зонами. Там очень сложно было бы вести боевые действия”, – отметил Жданов.

По его словам, более реальным вариантом деоккупации этого города является осада через окружение.

Более перспективным направлением для дальнейшего контрнаступления ВСУ эксперт считает территорию Луганской области, где ведутся бои в окрестностях Лисичанска и Северодонецка, а также Рубежного и Кременной, причем из последнего населенного пункта российские войска вроде бы отступили.

“Если взглянуть на карту, то от Сватово до Кременной есть прямая дорога. Почему бы от Купянска не пойти на Сватово и дальше на Кременную, отрезав еще один кусок? Или еще один неплохой вариант – пойти тылами на Старобельск. Поэтому Луганскую область я бы рассматривал как более вероятную зону контрнаступления, чем город Донецк”, – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российская армия полностью покинула Кременную. Над городом развевается украинский флаг, который вывесили партизаны, но Вооруженные Силы Украины еще не зашли в город.

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