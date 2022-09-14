Військовий експерт оцінив перспективи ЗСУ щодо звільнення Донецька

ЗСУ буде дуже складно деокупувати Донецьк, оскільки оборонна лінія там будувалася останніх 8 років.

Звільнення Донецька могло би стати надзвичайно важливим пунктом війни, яку розв’язала Росія проти України, але контрнаступ ЗСУ на цьому напрямку наразі є малоперспективним.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов у розмові російський правозахисником та блогер Марком Фейгіним.

Відповідаючи на запитання про перспективи успіхів ЗСУ під час контрнаступу на Донецькому напрямку, експерт відзначив, що лінія оборони тут будувалася вісім років, тому проривати цю лінію буде дуже важко.

“Другий момент полягає в тому, що Донецьк — це величезна агломерація, де немає межі із Макіївкою і аж до Харцизька фактично все є однією забудовою, де житлові квартали йдуть впереміш із промисловими зонами. Там дуже складно було би вести бойові дії”, - зазначив Жданов.

За його словами, реальнішим варіантом деокупації цього міста є взяття його в облогу через оточення.

Більш перспективним напрямком для подальшого контрнаступу ЗСУ експерт вважає територію Луганської області, де точаться бої в околицях Лисичанська та Сєверодонецька, а також Рубіжного та Кремінної, при чому з останнього населеного пункту російські війська вже начебто відступили.

“Якщо глянути на карту, то від Сватово до Кремінної є пряма дорога. Чому б від Куп’янська не піти на Сватово і далі на Кремінну, відрізавши ще один шматок? Або ще один непоганий варіант - піти тилами на Старобільськ. Тому Луганську область я б розглядав, як більш ймовірну зону контрнаступу, ніж місто Донецьк”, - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російська армія повністю залишила Кремінну. Над містом майорить український прапор, який вивісили партизани, але Збройні Сили України ще не зайшли до міста.

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