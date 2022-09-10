ЗСУ підійшли до околиць Лисичанська на Луганщині: що відомо

Українські військові наразі перебувають вже на околицях Лисичанська на Луганщині.

Про це без подробиць повідомив Суспільному керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Натомість у своєму Телеграмі Гайдай натякнув на успіхи українських захисників на цьому напрямку.

"Лисичанськ …… чудове українське місто )) Ох і роботи буде по відновленню", - написав очільник Луганської ОВА.

Крім того, в ефірі телеканалу FreeДом Гайдай розповів, що "жителі Лисичанська вже побачили ЗСУ на околицях міста".

"Людям вже ввижаються скрізь військові в українській формі", - сказав Гайдай.

За його словами, офіційно інформацію про перебіг подій може коментувати лише Генштаб ЗСУ. Проте росіяни та колаборанти вже масово покидають територію Луганщини. При цьому Гайдай наголосив, що тікають кремлівські прихвостні не лише з окупованих після 24 лютого міст, а з населених пунктів, які були під контролем росіян від 2014 року.

Тим часом українські партизани продовжують працювати. Так, за словами очільника Луганської ОВА, минулої ночі над Кремінною партизани підняли український прапор.

Нагадаємо, у Службі безпеки України підтвердили звільнення від окупантів Куп'янська Харківської області. В СБУ наголосили, що Збройні сили України звільнять українську землю до останнього сантиметра.

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