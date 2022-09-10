Українські військові увійшли в Ізюм - повітрянодесантна бригада (відео)

Збройні сили впевнено розвивають контрнаступ на Харківському напрямку та звільняють населені пункти від окупантів.

Станом на 10 вересня українські військові зайшли в місто Ізюм Харківської області.

Відповідне відео опублікувала 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада.

"Десантники продовжують впевнено йти вперед, звільняючи Харківщину від рашистів! Не зупиняємось, оксамитовий сезон для російської мразоти видався "жарким"! Горіть в пеклі, окупанти! Вірте в ЗСУ! Ми переможемо!", - йдеться у дописі під відео.

На відео видно, що українські захисники уже на в'їзді у місто. На блокпості вони встановили український прапор. Автор відео говорить, що разом із українськими десантниками перебувають військові із Сил спеціальних операцій (ССО).

Цікаво, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак також натякає, що ЗСУ уже в Ізюмі. Єрмак опублікував на офіційній сторінці у телеграм ребус.

Тим часом російські пропагандисти пишуть, що окупанти відійшли з Ізюма. Однак офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ поки немає.

Нагадаємо, Служба безпеки України підтвердила звільнення Куп'янська на Харківщині. Пресслужба відомства розмісила фото із спецпризначенцями ЦСО "А" у місті.

Як раніше повідомив генерал-майор СБУ, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун, російські окупанти тікають зі своїх позицій на багатьох напрямках. Зокрема, відомо про покинуті росіянами населені пункти у Донецької області. Росіяни відходять від тих населених пунктів, які вони намагалися завоювати місяцями.