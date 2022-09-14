Фокус-покус і піар: чому Кадиров хоче втекти з Чечні до Кремля

За словами експерта Жданова, у Кадирова, очевидно, справи не зовсім хороші у Грозному.

Скандальний глава Чечні Рамзан Кадиров піариться, аби втекти з Чечні та зайняти якесь крісло у Кремлі.

Війський експерт Олег Жданов у розмові російський правозахисником та блогер Марком Фейгіним назвав подальші кроки глави Чечні.

"У Кадирова, очевидно, справи не зовсім хороші у Грозному. Тому що він дуже піариться. Ці його популістичні заяви – прагнення знайти своє місце під сонцем десь між башнями Кремля. Він же весь час заявляв, що є бійцем Путіна і виконає його будь-який наказ. Думаю, що цими запевненнями "я всіх переможу", він намагається перескочити кудись до Москви", – сказав Жданов

Водночас, Фейгін зауважив, що якщо нині зникне Путін, то всю провину за війну в Україні "повісять" саме на Кадирова.

"Тож вихід для нього – зробити "фокус-покус" і влаштувати фейкову загибель на війні, а самому десь сховатися", – додав Жданов.

Фейгін повідомив, що підрозділи Кадирова перекинули на правий берег Дніпра на півдні України. Вони виконують поліцейську функції і слідкують, щоб інші окупанти не тікали.

"Так і в цьому полягає принцип роботи Росгвардії. Це ж не піхота, яка буде сидіти в окопах. "Кадирівці" ж поняття не мають, як вести бої. Вони можуть розганяти демонстрації, робити облави, зачистки, ловити "відмовників", заради чого, очевидно, їх туди і перекинули", – відповів Жданов.

Раніше Олег Жданов заявив, що оточення Путіна хоче "пустити Кадирова в забуття", щоб про нього ніхто навіть не згадував.

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