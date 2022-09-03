Кадиров може отримати нову посаду: ЗМІ назвали, яку саме

Чеченський лідер Рамзан Кадиров може бути призначений на керівну посаду в Росгвардії, якщо піде з теперішнього посту.

Хоча натяки на свою відставку Кадиров робить далеко не вперше.

Про це повідомляє російськомовне видання "Медуза" з посиланням на близькі до адміністрації президента Росії джерела.

"Одне із близьких до адміністрації президента РФ джерел "Медузи" повідомило, що зараз розглядається можливий перехід Рамзана Кадирова на керівну посаду в Росгвардії", – йдеться в опублікованій інформації.

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Зауважимо, що саме до складу Росгвардії входить батальйон "Ахмат", члени якого – ті самі "кадирівці" – воюють зараз проти України.

Водночас видання зауважило, що Кадиров неодноразово міркував про можливу відставку. Відповідну заяву він робив ще 2016 року до перемоги на виборах у Чечні. А 2017 року заявляв, що відставка є його мрією.

Нагадаємо, Кадиров опублікував відеозвернення, в якому заявив, що подумує про відставку: сказав, що його "час настав" і "постараємося, щоб вчасно піти".

Зауважимо, напередодні російський опозиціонер Марк Фейгін припуска, що у разі відсторонення Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ на цю посаду можуть призначити чинного голову Росгвардії Віктора Золотова.

Буряти і кадирівці не йдуть першими і їхня сила роздута армією тіктокерів

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