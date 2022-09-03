"Мій час теж настав, поки мене не вигнали": Кадиров заговорив про відставку (відео)

Голова Чечні Рамзан Кадиров опублікував відеозвернення, в якому заявив, що подумує про відставку. Він сказав, що його "час настав" і "постараємося, щоб вчасно піти".

У зверненні Кадиров повідомив, що очолює Чечню вже 15 років, і це найдовший термін серед усіх керівників російських регіонів.

Відповідний ролик чеченський лідер опублікував у Мережі.

"У нас у кавказців, чеченців є прислів'я. Яким би не був гість шановним, довгоочікуваним, якщо він вчасно їде, то це ще буває приємніше. Тому я думаю, що мій час теж настав. Поки мене не вигнали. Я про це почав думати, постараємося, щоб вчасно піти", – сказав Кадиров.

У підписі до його відео йдеться: "Я і сам помітив, що засидівся. Вважаю, що цілком заслужив безстрокову і довгу відпустку. Сподіваюся, що ви мене підтримаєте і зрозумієте". Проте у відеозверненні голова Чечні цих слів не вимовляє.

Нагадаємо, напередодні секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що українська розвідка "вела" кадировців ще за півтора місяці до російського вторгнення. Так, агенти розвідки спілкувалися безпосередньо з Кадировим.

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