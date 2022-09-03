"Евертон" з Миколенком відібрав очки у "Ліверпуля" в мерсисайдському дербі

У матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Евертон" на своєму полі зіграв унічию з "Ліверпулем".

Поєдинок на "Гудісон Парк" завершився без голів - 0:0 .

У першому таймі обидві команди були близькі до того, щоб відкрити рахунок. Спочатку півзахисник "ірисок" Том Девіс влучив у стійку. А потім чудовий шанс змарнували "червоні" - протягом однієї атаки м'яч потрапив у перекладину та стійку після ударів Дарвіна Нуньєса та Луїса Діаса відповідно.

На 69-й хвилині підопічні Френка Лемпарда могли вирвати перемогу. Конор Коуді відправив м'яч до сітки воріт "Ліверпуля", але гол було скасовано через офсайд після втручання VAR.

Зазначимо, що український захисник "Евертона" Віталій Миколенко вийшов на поле у стартовому складі та відіграв увесь матч.

"Ліверпуль" з 9 очками наразі посідає п'яте місце в таблиці АПЛ. "Евертон" з 4 балами розташувався на 14-й сходинці в чемпіонаті.

У наступному турі команда Юргена Клоппа 10 вересня на "Енфілді" прийматиме "Вулвергемптон", а "іриски" на наступний день на виїзді зіграють з "Арсеналом".

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