Перебіг війни переламають хороші літаки НАТО - військовий експерт

Коли Україна отримає високоточну авіацію від партнерів, тоді можна говорити про початок змін на війні.

По-справжньому перебіг війни зможе переламати хороша авіація НАТО. Разом з тим, вже у жовтні-листопаді повноцінно запрацює лендліз і Україна почне отримувати ще більше озброєння, що вплине на ситуацію на фронті.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів військовий експерт Петро Черник.

"На мій погляд, по-справжньому хід війни зможе переламати хороша натівська авіація, я є величезним прихильником американських машин, таких як F-16, F-15. 100 мільйонів доларів Конгрес США виділив ще у червні цього року на підготовку українських пілотів. Немає ні найменшого сумніву, що кожен долар буде виключно використаний правильно для цієї мети. Лендліз має повноцінно запрацювати десь у кінці жовтня початок листопада, бо в Америці розпочнеться новий фінансовий рік. До речі, дуже хороша новина, Байден запросив у Конгресу США ще додаткових 11 млрд доларів на підтримку України, це дуже величезна сума. От коли такі авіаційні комплекси з'являться в Україні з усім відповідним якісним озброєнням. Нагадую, ці лінійки можуть нести ряд високоточних бомб, крилатих ракет, протитанкових засобів. От тоді ми можемо сказати, що хід війни починає переламуватися", - зазначив він.

Однак, за словами військового експерта, не варто розраховувати, що війна закінчиться вже завтра.

"Розуміючи, наскільки височенні ставки у цій геополітичній грі, давайте не будемо себе зачаровувати себе абсолютно не мудрими ілюзіями, що війна може закінчитися завтра", - резюмував Черник.

Нагадаємо, президент США Джо Байден планує невдовзі запросити у Конгресу екстрене фінансування в розмірі 11,7 млрд дол. для військової та бюджетної допомоги Україні.

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