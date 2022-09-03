У Херсоні гримлять вибухи: може горіти готель гауляйтера Сальдо (фото, відео)

В окупованому Херсоні 3 вересня чутно звуки вибухі в районі річкового порту. Місцеві жителі повідомляють про щонайменше 8 вибухів.

Також повідомляється про пожежу та звуки детонації, ймовірно, боєприпасів.

Проце повідомляє низка телеграм-каналів.

Так, за даними каналу "Оперативний ЗСУ", на опублікованому відео видно пожежу в готельному комплексі "Загублений світ", що належав колишньому гауляйтеру Херсона Володимирові Сальдо. Останній зараз лікується у лікарні Москви після отруєння.

Нагадаємо, раніше цього ж дня повідомлялося про вибухи у районі Олешок-Раденьска Херсонської області.

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