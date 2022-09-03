В окупованому Севастополі чутно вибухи (фото, відео)

В центрі окупованого Севастополя 3 вересня чутно вибухи. Йдеться про район Малахового кургана – найвищої точки міста.
Окрім звуків вибухів, над будинками та деревами в небо підіймається дим.
Про це повідомляють місцеві і не тільки телеграм-канали.
За даними проросійського пабліка "ЧП / Севастополь" причиною звуків вибухів можуть бути події на фестивалі "Троя".
"У Севастополі фестиваль "Троя". Реконструкція боїв на Малаховому кургані, тому хлопки та стрілянина. Хлопки – частина історичної реконструкції на Малаховому кургані", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" запускає безкоштовні евакуаційні рейси для кримського населення з Запоріжжя, Кривогу Рогу та Одеси.
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