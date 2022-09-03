Оля Цибульська вперше зізналась, що через війну тяжко занедужала

Від початку повномасштабної війни українці переживають стрес, особливо у перші місяці.

Не винятком стала й українські співачка Оля Цибульська, батьки якої жили в окупованому Ірпені. Вона зізналась, що через нерви дуже погано почувалася. Понад місяць зірці капали крапельниці та робили уколи, які викликали у Олі лише біль.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Нині знаменитість почувається набагато ліпше. Утім, лікарі так і не змогли поставити співачці точний діагноз, тож Цибульська не знає, що саме з нею відбувалось.

Однак, знаменитість після пережитого зрозуміла, що має берегти себе.

"Коли я це пережила, я зрозуміла, що не маю права так себе доводити. Я хочу, щоб майбутнє було не тільки у наших дітей, онуків і правнуків. Ця війна проходить ціною нашої молодості, нашого щастя, і я хочу пожити... У новій Україні, яка перемогла. Я хочу бути в адекваті, а не коли всі святкуватимуть перемогу, капати собі валер'янку. Тому я взяла себе в руки, і в нинішньому стані я можу бути більш корисною", - розповіла Оля в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська пригадала, як свого часу товаришувала з путіністом Філіпом Кіркоровим. Виконавиці прикро, що вона тоді не "розгледіла цей шматок лайна біля себе".

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