На Херсонщині детонують склади окупантів: фото, відео

Вибухи чутно 3 вересня у районі Олешок-Раденьска Херсонської області. В небо здіймається дим.

Ймовірно, було завдано удару по складах боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомляє "Риа-Мелитополь".

"У районі Олешок/Раденська на Херсонщині наші військові влучили по БК окупантів. У небо піднялося дуже багато диму, все детонує", – йдеться в короткому повідомленні.

Водночас у ЗСУ повідомили: "Тим часом в районі Олешок знову мінус техніка русні, також чути детонацію Демілітаризація продовжується".

Нагадаємо, за даними радника Офісу президента Олексія Арестовича, шоденні втрати окупантів значно зросли і становлять 300-350 осіб загиблими. Найбільше – на Херсонському напрямку.

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